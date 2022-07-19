新北市新店警方今（19）日執行安居專案，持搜索票至永和區民有街一處民宅搜索，正要破門之際，有一男一女翻過窗戶，直接從7樓墜落，其中女子當場失去生命跡象，兩人都被送往醫院急救，最後女子急救無效，宣告不治。

據了解，新店碧潭所警員今天下午1時許，至永和區民有街一處民宅抓毒品人口，內部共四人，為三男一女，警方入內只見兩名男子，先上前將其控制後，往窗台望去，才發現一名40歲女子躺在馬路上，另一名42歲男子則短暫消失，隨後馬上被附近警力壓制。

警方表示，現場有起出毒品，數量待查，而這對男女疑似在警方破門前就翻過窗戶，從7樓高度墜下，女子當場失去呼吸心跳，男子則是大腿骨折、雙腳腳根粉碎性骨折。

後續女生被送往新店慈濟醫院急救，意識清醒的男子則送至新店耕莘醫院救治，但最後女子依然不治，全案細節仍待警方調查釐清。

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