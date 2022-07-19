北市警內湖分局潭美派出所員警日前擔服巡邏勤務時，在新明路發現一輛車違規停在紅線上，員警遂上前盤查，並赫然發現車上一名簡姓男乘客是槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯，簡男被警方告知自己遭通緝後，一開始還假意配合，但當員警要上銬時，簡男卻突然轉身逃逸，狂奔了200公尺。
簡男最後橫跨車道，鑽進民宅小巷內企圖躲避查緝，但員警因熟悉附近的地理環境，立即採取包夾戰術，果然在巷內成功將簡嫌壓制逮捕。全案訊後，依槍砲及通緝解送歸案。
北市警內湖分局潭美派出所員警日前擔服巡邏勤務時，在新明路發現一輛車違規停在紅線上，員警遂上前盤查，並赫然發現車上一名簡姓男乘客是槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯，簡男被警方告知自己遭通緝後，一開始還假意配合，但當員警要上銬時，簡男卻突然轉身逃逸，狂奔了200公尺。
簡男最後橫跨車道，鑽進民宅小巷內企圖躲避查緝，但員警因熟悉附近的地理環境，立即採取包夾戰術，果然在巷內成功將簡嫌壓制逮捕。全案訊後，依槍砲及通緝解送歸案。
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