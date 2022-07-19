中華電信19日宣布。攜手全球電源暨能源管理領導廠商台達電子，於台達位於龜山工業區的桃園二廠導入5G企業專網建立智能產線。中華電信透過建置5G基地台和邊緣運算設備（MEC），連結台達在雲端及智慧製造上應用的優勢，聯手打造5G智慧工廠應用。

雙方並發展多項重點項目，例如運用在AGV材料與半成品運送、智慧監控影像稽核、AR虛擬實境看板、AR眼動儀設備保養、VR測試作業訓練及AR遠端協作等技術。透過中華電信5G高速度、低延遲、大連結特性，結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力，協助工廠優化製程及改善生產效能，一併提升設備稼動率、製程平衡率等重要指標效益。

中華電信表示，在台達桃園二廠建立的智慧產線中，透過中華電信5G企業專網，在智慧物流、智慧分析及智慧訓練上有所推展。

在智慧物流上，將生產管理系統結合AGV調度搬運材料及半成品於暫存倉及產線，進而讓生產線效率大幅提升，並有效減少人力成本，增加營運效益。

在智慧分析上，透過台達研究院自主研發智慧監控影像稽核，判讀線上作業員是否依照作業指引順序動作，偵測配件是否缺漏，啟動發報功能。

此外，產線工作人員搭配AR眼鏡，提供遠距協作的服務，提升溝通效率，並將累積的相關經驗儲存於組織內的資訊平台。而虛擬實境看板整合系統資訊，即時監控設備運作狀況，提升行動管理效率。另眼動儀設備保養，則透過眼動系統紀錄操作者動作，並利用AR引導技術員進行設備保養標準作業程序。

在智慧訓練上，台達則透過VR裝置的運用，提供新進人員虛擬作業環境進行教育訓練，讓作業員更能熟悉產線作業項目實際內容，增加效率。

中華電信強調，未來將持續發展5G創新應用，積極投入包括5G企業專網、智慧製造、AR企業應用等，未來雙方也將密切合作，如機械設備組裝業專用的雲、地整合式製造執行系統edgeMES等製造營運管理應用，並開發出更多完整的智慧工廠解決方案，協助企業更快地跨越數位轉型門檻。