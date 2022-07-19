美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪問韓國，她今（19）日在首爾的政策演講中，呼籲在盟友和夥伴國之間實行「友岸外包」（friend-shoring）戰略與供應鏈的多元化，以管控地緣與經濟風險。她還強調，要防止中國在一些產品與材料領域獲得市場支配地位。

據韓聯社，葉倫表示，需要集中力量復甦經濟並恢復供應鏈，在盟友和夥伴國之間實行友岸外包戰略，為經濟成長奠定更堅實的基礎。

葉倫指出，友岸外包意味著更緊密的關係和多元化供應，要藉此保護美韓兩國的家庭免受高物價衝擊，管控地緣、經濟風險，使工業生產平穩運作。重塑供應鏈韌性需要鞏固與主要友邦的經貿合作，韓國也在此列，要更加重視需要重點發展關係的核心國家，美國沒有「開倒車」的計劃。

葉倫批評，「那些獨裁國家」憑藉地緣政治力量，在原材料和技術方面施加經濟壓力。美國和韓國有共建自由開放的印太地區的共同目標，兩國有必要防止中國等國家在一些產品、材料領域獲得「獨斷專行的市場支配地位」。

葉倫對供應鏈危機和通貨膨脹表示擔憂，並強調合作預防供應不順暢、物價上漲造成的損失，對於解決世界經濟問題非常重要。她說，韓國在晶片、動力電池等關鍵零件供應鏈上發揮舉足輕重的作用，美韓兩國應分擔痛苦，攜手解決供應鏈瓶頸。

據路透社，抵達韓國前，葉倫向媒體說，美國希望終結對來自中國的稀土、太陽能板和其他關鍵產品的過分依賴，防止北京像對其他國家那樣切斷供應。她正在推動與韓國和其他可信賴盟友的貿易關係，改善供應鏈的韌性，避免可能的受地緣政治對手的操控。

另據韓國媒體，葉倫今日還將會見韓國總統尹錫悅，預計雙方將討論經濟安全相關議題，包括供應鏈及建立兩國經濟夥伴關係。此外，葉倫還將會見韓國財長與韓國央行總裁。