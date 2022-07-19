高雄全家海神職業籃球隊成軍元年即奪下T1聯盟元年總冠軍，「澳洲國寶」教頭喬伊斯以其豐富的執教經歷，為海神隊成功打造戰術體系，建隊元年協助團隊奠定根基，奪冠功不可沒。2022-2023球季，冠軍教頭喬伊斯教練將重返港都，率領高雄全家海神隊尋求衛冕。

球季元年獲T1最佳教練肯定的喬伊斯表示，重返高雄全家海神隊是他諸多可能性中不用多想的選擇。從季初塑造團隊文化，訓練磨合，最終問鼎王座，都讓喬伊斯留下難忘回憶，對於球員進步尤為感動。

「能參與球員的成長，與之建立革命情感，是我回來的最大主因之一。我希望能繼續和他們並肩作戰，再攀高峰。另外很大一部分，是來自於執行長Wilson、領隊Michelle的信任，以及所有海神後勤團隊背後支持。」喬伊斯說到。

迎接新球季，喬伊斯維持一貫的執教風格，與其強調目標，不如專注過程，成功自然水到渠成，「在我執教生涯曾經連霸，也曾丟失衛冕，這些經歷都是我的養分。我對高雄這片土地的愛越來越深，非常開心，也很興奮能回到高雄全家海神隊，繼續迎接挑戰！」