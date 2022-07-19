網站還有「網友推推」專區，導入Instagram美照，以絕美的自然風光景色、特色美食精彩照片吸引遊客點入。(蔡依珍攝)

桃園觀光導覽網2017年改版成RWD響應式網頁，建置的觀光即時影像和景點人潮警示燈號系統在疫情下獲得好評，讓民眾在家也能欣賞桃園美景，缺水期還引爆千名網友狂湧觀看石門水庫即時影像，隨著疫後振興，創新導入微影音技術，動態呈現四季日夜景致及精彩活動，希望激起觀者的旅遊悸動而來桃園。

桃園觀光導覽網2017年改版後，連續4屆榮獲國發會「縣市政府網站營運績效檢核」全國觀光網站第1名佳績，因應疫情建置「12支觀光即時影像」及「23處桃園景點人潮警示燈號系統」，方便民眾在防疫期間，在家即可透過行動裝置或電腦螢幕24小時欣賞桃園在地美景，查詢桃園景點人潮警示燈號，查看景點即時現場人潮，避免景區過於擁擠，眾多貼心智慧旅遊功能，上線迄今已超過6000萬總瀏覽量。

「好，還要更好！」桃園市觀旅局長楊勝評說，過去觀念總想著網站要越豐富多元越好，把所有資訊都在網頁呈現，導致民眾看得眼花撩亂，還得一個個搜尋，桃園今年創政府部門之先，網站不再以滿滿文字圖片條列，導入減法概念以動畫代替，彷彿Netflix、Disney＋等線上串流平台，一個個頻道預告片展示桃園的特色景點、活動事件等，吸引遊客目光進而點進去一探究竟。

網站架構區分為「精彩活動、想做的事、想去的地方、計畫旅行」，用影像說故事，讓旅遊氛圍更鮮明，整體網站介面清爽簡潔外，更整合即時觀光資訊的提供，如節慶與活動、即時天氣、景區影像、指引等，凸顯桃園各區差異化特色，營造桃園觀光新魅力。

網站還有「網友推推」專區，導入Instagram美照，以絕美的自然風光景色、特色美食精彩照片吸引遊客點入，進而規畫行程吃桃園、玩桃園，19日正式上線，希望以嶄新風貌帶來全新線上旅遊體驗。