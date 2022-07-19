裕日車(2227)於6月1日展開全新2022年式NISSAN ALTIMA預售，全面進化「ProPILOT智駕輔助系統」，實現LEVEL 2半自動駕駛功能，並為NISSAN品牌首款搭載「RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統」的車型，全面升級行車安全配備，外觀更推出「極光藍」全新配色，與GT-R 50周年限定車款相同顏色，展現獨特迷人魅力，獲得消費者熱烈回響，首批10月到港128台，預售1個月即熱銷搶購一空。受全球新冠肺炎疫情和全球車用晶片短缺影響，今年NISSAN美國工廠持續調整產能，預估今年2022年式NISSAN ALTIMA僅能供車380台，裕日車將持續爭取更多配額，滿足顧客購車需求。

首度導入ProPILOT智駕輔助系統、全新搭載RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統，全新2022年式NISSAN ALTIMA搭載全新安全科技「ProPILOT智駕輔助系統」及「RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統」。「ProPILOT智駕輔助系統」，提供LEVEL 2半自動駕駛功能，融合「ICC智慧型定速系統」、「TJP交通擁堵輔助系統」與「LKA車道維持輔助系統」三大日產智行科技。「ProPILOT智駕輔助系統」一鍵開啟操作，在0~144km/h的速度範圍內隨時跟停，並於直行與轉向時保持置中(TJP交通擁堵輔助系統於車速70km/h以下時作動；LKA車道維持輔助系統於車速達70km/h以上時作動)，減輕駕駛在長時間駕駛時的疲勞程度。

NISSAN ALTIMA採用NISSAN V-Motion 2.0設計元素，搭配俐落深刻的線條，承襲懸浮式車頂設計，將車身周圍氣流引導到完美境界，展現出媲美GT-R等級的0.26風阻係數。全新2022年式NISSAN ALTIMA除原有車色天際紅、冰川白、銀雪灰、曜石黑，更引進「極光藍」全新配色，與GT-R 50周年限定車款相同顏色，展現2022年式NISSAN ALTIMA獨特迷人魅力。

全新2022年式NISSAN ALTIMA卓越旗艦版預售價(含舊換新)新台幣129.9萬元，採多退少不補，預售期間下訂再享2萬元配件金早鳥優惠，首批10月到港128台，預售1個月即熱銷搶購一空，將依車主下訂時間依序安排交車。