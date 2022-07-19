面對全球氣候變遷加劇、公共衛生危機、區域衝突等國際事件，供應鏈面臨諸多無可抗拒的自然或人為風險，群創(3481)加入財團法人中衛發展中心輔導計畫，與奇美醫院、東捷科技、新加坡商群豐駿科技(CarUX) 四家公司，參與經濟部工業局補助「韌性供應鏈體系輔導計畫」，也是首次台灣企業自主以「韌性供應鏈暨營運持續風險管理」為主軸的跨產業聯盟機制。

透過參與經濟部工業局補助計畫，群創與結盟夥伴合作建置系統化韌性風險管理聯盟模式，攜手打造跨產業的供應鏈風險聯防體系，以大手攜小手的方式，擔任中心衛星工廠的任務，以跨產業、跨領域，打造新思維的營運管理模式，建置完善、安全的韌性供應鏈聯盟網絡，並藉由e化智能系統讓「企業營運風險管理聯盟機制」成為永續經營的實際行動目標。

群創總經理楊柱祥表示，面對重大事件風險，群創不斷思考如何透過數位優化、數位轉型，也就是透過『智慧營運』使效益大幅提升，讓衝擊降到最低。群創多年來進行各項營運衝擊分析及超前佈署預防策略，以致能在危機發生時，展現危機處理及快速復原的能量。因應產業環境丕變，企業應如何建立風險管理機制，快速整合供應鏈資源，都是考驗著企業面對挑戰的敏捷性與韌性，藉由這次建置『跨產業營運持續管理聯盟機制』，期望發揮跨產業企業風險管理的影響力，共創利益及共享永續供應鏈的經營環境。

群創自2005年建置環境安全衛生管理系統，持續推動營運風險管理計畫，自疫情初期，即成立防疫戰略總部，執行各項防疫措施及供應鏈備援機制與風險管理計畫，將衝擊降至最小。