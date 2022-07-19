縱使經過俄烏戰爭及上海封城等因素干擾，中國股市上半年在官方喊話穩經濟的支持下，仍走出Ｗ型回升趨勢。中國股市雨過天晴，使投資人蜂擁加碼大中華基金，搶佔股市反彈先機。統一強漢基金最獲投資人青睞，不僅為6月定期定額扣款第一、基金規模最大，新台幣級別也是上半年淨申購最多。統一強漢基金經理人林鴻益對下半年中國股市也不看淡，上半年反彈行情可望延續。

根據數據，上半年多數大中華基金都獲得資金淨流入，但個別基金的淨申購金額相去甚遠。其中，統一強漢基金（新台幣）以淨申購10.33億元居冠。大中華基金上半年淨申購前5大依次為:統一強漢基金，群益中國新機會，第一金中國世紀，PGIM保德信中國品牌，國泰中國新興戰略。合計淨申購金額為25.32億元。

展望後市，統一強漢基金經理人林鴻益表示，雖然近期中國股市出現暫時性回檔，但整體而言仍不需太過擔心。隨著基建計畫快速啟動、解除封城後消費回升、供應鏈恢復順暢的出口數據好轉，中國下半年經濟狀況將優於上半年。在寬鬆貨幣及財政刺激政策等利多助攻下，中國股市下半年表現仍可期待。

不過，根據歷史經驗，中國股市走勢多呈現大箱型區間震盪，投資人布局中國股市時，仍建議以定期定額為優先，甚至搭配加碼扣策略，在降低投資策略風險的同時，拉高長期報酬。