歌友會醉後亂鬥! 嗆"找議員來" 遭噴辣椒水壓制│中視新聞 20220719

又是酒精誤事！新北市板橋區宏國路一間歌友會，17日晚間發生民眾鬥毆，據了解，陳姓男子與賴姓男子酒後準備叫計程車回家，與剛吃飽同樣要返家的黃姓男子與于姓男子發生衝突，雙方大打出手，還一度有人吆喝要「請議員處理」。轄區警方獲報派出快打部隊到場，噴撒辣椒水壓制，全案將依傷害罪移送法辦。

據了解，陳姓男子與賴姓男子17日下午前往宏國路上一間歌友會聚會，席間數杯黃湯下肚，同日晚間6時許呼來計程車欲返家，豈料，與同樣準備離席的黃姓男子與于姓男子發生衝突，4人一言不合大打出手，嚇得歌友會老闆娘趕緊報警處理。

海山分局獲報後，出動快打部隊等16名警力到場處置，到場後發現4人全都醉醺醺，場面相當混亂不受控制，有人哭喊「他欺負我的啦」，還有人嗆聲「你跩什麼啦」，更有人揚言要議員來處理，警方不得已只好噴撒辣椒水將鬧事民眾壓制在地，共計將7人帶回局內。

此外，鬧事的民眾被警方帶回警局後，經檢測酒測值全數超標，還在局內接受照護6小時才清醒得以接受筆錄，且4人酒醒後全都不記得為何打架，最終仍雙雙互告傷害，警方訊後將陳男等4人依傷害罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

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