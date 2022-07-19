銅級級環保標章高雄天悅飯店提供良好綠能住宿環境。（柯宗緯翻攝）

中央「悠遊國旅」補助近日上路，其中入住符合環保標章旅館，又可加碼500元。高市觀光局統計，近年環保旅店從58家躍升為98家，鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不換毛巾、床單等方式愛地球，成為新興型態的低碳旅遊趨勢。

高市觀光局長周玲妏提到，後疫時期民眾旅遊型態改變，近年來體驗在地與自由行已成旅遊新風潮，而結合小旅行的特色旅宿往往一房難求，而永續旅遊觀念日受重視，環保旅宿更成為訂房新寵兒。

觀光局說明，環保旅宿是鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不更換床單毛巾等方式，讓旅行也能減塑生活，業者能直接回饋房客優惠，或在經營上提撥經費，來贊助或推廣環保活動，為永續環境盡份心力。

高雄有5家具更高規格的環保標章認證，其中翰品酒店更為全台17家金級環保標章旅館之一。高雄翰品酒店總經理林俊宇指出，飯店使用省水裝備，不提供瓶裝水、免洗餐具，更使用在地食材以減少運送過程所產生的碳排放，推動以來深獲民眾認同與好評。

至於獲銀級環保標章的福容大飯店總經理李京容補充，長年推動「福容綠色計畫」，永續發展一直是福容核心價值，更推行「綠色旅遊」，減低旅遊對環境影響，也為企業永續發展紮根，鼓勵民眾不開車也可以最環保的方式暢遊高雄。