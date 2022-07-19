近來網路上出現一名人妻，未經老公同意就把他珍藏的哥吉拉模型送給親戚的小孩，還批評對此不開心的老公猶如小孩般幼稚，上網發文求整治，沒想到最後「被離婚」，引發熱議，有許多人聽了「哥吉拉離婚事件」後心有戚戚焉，分享親身經歷或想法，「熱血大叔」史丹利也加入討論，分享跟星妻Gigi(林如琦)結婚7年的相處之道，坦言「問一下真的沒那麼難」。

史丹利與藝人Gigi 本來都是不婚主義者，在黃小柔的牽線下，發現彼此個性非常契合，交往1年後於2015年宣布結婚，夫妻倆至今沒有孩子，其實早在婚前就決定好要當「頂客族」，兩人經常在社群分享生活點滴，可以看出他們結婚7年感情仍甜蜜，天天開心享受人生。

有鑑於「哥吉拉離婚事件」引發廣大討論度，史丹利昨天(7/18)也在臉書發文，加入討論戰局，他認為重點並不是哥吉拉模型，而是夫妻之間有無互相尊重，「哥吉拉只是個引爆點而已」，透露老婆Gigi從結婚到現在，每次開冷氣還是會問他要不要開，「即使我已經跟她說『妳不用每次都問我啦！你想開就開，我不會介意的啊！』，可能是她擔心電費會太貴，到現在要開冷氣還是會習慣問一下」。

史丹利表示，詢問要不要開冷氣這只是夫妻間相處的小細節而已，「而且重點不是在問，而是因為這動作代表著你有沒有在乎對方的感受」，笑稱其實也不用到送走哥吉拉的程度，「我想如果我把她Switch裡的紀錄全都刪掉的話，她應該就會跟我離婚了吧...」。