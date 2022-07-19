新北市長參選人林家龍的競選團隊陸續到位，除了民進黨祕書長林錫耀擔任競選總部主委，也邀立委吳秉叡擔任總幹事；對此國民黨三蘆議員參選人吳訓孝痛批，找來吳秉叡擔任總幹事根本是將派系利益放在民意之前。

吳訓孝表示，過去吳秉叡爭議言行非常多，甚至無視民意對外直接說「將來選舉可以不要支持民進黨」，用這樣的人當總幹事，林佳龍現在連29區行政區都還沒走完，就找來一個「不要支持民進黨」的人當總幹事，無非是在幫林佳龍敗票。

吳訓孝說，更何況吳秉叡委員常常做出違反口中民意的事情，先前吳秉叡才因網友評論自己疫苗採購的事件，而怒告了12名位網友，但最後僅1人起訴，其餘多為不起訴，司法還給了這些網友清白；他表示，現在請這樣的人當總幹事，接下來若是有人只要評論林佳龍陣營搞得該陣營不開心，就直接對對他興訟嗎？

吳訓孝呼籲林佳龍再三思考一下，陳時中都可以切割掉焦糖了，找來曾說出「不爽不要投民進黨」的吳秉叡擔任總幹事，根本是將派系利益放在民意之前；他強調，一個沒準備好的市長參選人，一個不爽不要投的總幹事，「真的不要把新北人當白痴或是次等公民」。