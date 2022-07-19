新光保全致力打造全方位智慧照護服務，繼年初「CareU雲端居家安心照護服務」獲得台東縣政府111年度獨居老人緊急救援連線通報服務的殊榮，又獲得縣府肯定，強化雙方合作深度，委託「111年預防老人走失愛的手鍊通報服務」，期望喚起社會大眾對有走失之虞的長輩多一分關懷與重視。

根據台東縣政府統計分析，截至2021年8月止，台東老年人口比例達到17.92％，等於每6個台東人之中，就有1位超過65歲的長輩，高齡化趨勢難以逆轉，縣政府為讓長輩安享晚年且快樂養老，使在外打拼的兒女家人安心，透過與新保「預防老人走失愛的手鍊通報服務」，提供24小時0800-008-128免付費電話通報服務，讓走失長輩得到即時幫助，找到回家的路，家人們也能在第一時間得知狀況，共同守護長輩安全，避免走失危害生命與健康。

新保長年關懷銀髮族群不遺餘力，因應國際ESG趨勢與永續議題，持續推動智慧照護，榮獲兩次SNQ國家品質標章認證殊榮的「CareＵ雲端居家照護服務」，提供遠距照護服務，當長輩遇到緊急狀況時，透過安心照護主機可與24小時照護中心取得聯繫，協助處理意外事件、救護車通報、通知緊急連絡人、到宅查看。

在健康管理方面，貼心的提醒長輩用藥，自動量測上傳雲端記錄，可省去紙本抄寫遺失的問題，如數值異常時，護理師也能適時關心；此外，也提供無障礙交通接送服務與輔具補助代辦及諮詢，建構全天候安全居家照護平台，助銀髮長者擁有安心生活，替台灣高齡社會盡一份心力。

展望未來，將持續關懷長輩並推展智慧照護，提供優質科技產品守護長輩快樂迎老，與更多政府機關或單位團體合作，結合具體ESG行動方案，履行安全、安心與信賴的使命，為銀髮長者發光發熱。