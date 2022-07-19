臺大雲林分院今（19日）舉行婦女泌尿及骨盆重建中心揭牌，提供陰道雷射或手術治療，造福偏鄉婦女解決隱疾。（周麗蘭攝）

台大雲林分院婦產部主任、享譽國際「婦女尿失禁及骨盆脫垂同步懸吊手術系統」發明人張廷禎發現雲林縣老婦人子宮脫垂情形比起金山分院患者嚴重許多，原因是農村婦女務農維生，生完孩子無暇休息就深蹲、提重物，加上蛋白質營養不足，日後子宮等內臟脫垂還以為正常。

張廷禎表示，在金山分院行醫時看到老年婦女患者，以為是為子宮脫垂來求診，卻發現不是，當地有此困擾的女性不多，甚至生過8、9胎也沒問題，然而同是鄉村婦女，雲林的患者卻很多。

張廷禎2021年任職雲林分院婦產部，迄今完成40例尿失禁手術、42例骨盆重建手術、128例尿路動力學檢查，歸納出雲林縣年長婦女子宮脫垂人數多，可能是生產完就下田深蹲或提重物，加上沒有好好坐月子，肉類蛋白質不夠充足，又缺乏保健觀念，以為子宮脫垂導致包尿布是正常。

張廷禎說，相較於金山的漁村老婦女，她們主要是坐著補魚網，魚肉蛋白質充足，休息較充足，而免於子宮脫垂命運，同樣是偏鄉卻有不同結果。

張廷禎表示，婦女骨盆器官脫垂是常見疾病，症狀是婦女的子宮、膀胱、直腸等內臟器官由陰道的孔洞位移脫落出來，進而產生頻尿、漏尿、尿失禁問題，自然生產2胎以上超過60歲的婦女發生骨盆器官脫垂風險為10％至20％，生產次數越多風險越高。

臺大雲林分院長黃瑞仁指出，張廷禎專精婦女骨盆器官脫垂、尿失禁、骨盆器官脫垂等問題，他也是「婦女尿失禁及骨盆脫垂同步懸吊手術系統」的發明人，已取得台灣、大陸、日本、美國、巴西專利，手術簡便且材料只要幾千元，較傳統手術7萬元醫材省很多。

臺大雲林分院今（19日）舉行婦女泌尿及骨盆重建中心揭牌，提供陰道雷射或手術治療，造福偏鄉婦女解決隱疾。