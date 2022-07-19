光寶科技(2301)公布第2季及上半年財報，其中第2季合併毛利率20.4%及營業淨利率為10.2%，同創單季歷史新高，累計上半年每股盈餘為2.66元。

光寶科今天舉行2022年第2季法說會，儘管第2季遭逢大陸上海封城停工，來自於光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等核心事業成長動能續強，光寶科第2季營業收入為429.57億元，季增4%，年增6%，創三年同期新高，無畏供應鏈上下游受華東封控影響，透過積極優化產品組合、彈性迅捷調度全球產能、持續提升營運效率，三大事業部門均同步成長，單季營業毛利達87.77億元，季增24%，年增10%，單季合併毛利率為20.4%，季增3.3個百分點，年增0.7個百分點，營業淨利為43.7億元，季增47%，年增15%，營業淨利率為10.2%，季增3個百分點，年增0.9個百分點，單季合併毛利率及營業淨利率同創單季歷史新高，單季稅後盈餘為39.6億元，季增88%，單季每股盈餘1.74元。

就部門別來看，光寶科三大營運部門均呈現營收與獲利成長，雲端及物聯網部門營收佔整體的33%，光電部門營收佔整體之20%；資訊及消費性電子部門營收佔比為47%；其中，光電及雲端物聯網部門營收佔比逐季提升至53%，體現光寶營運轉型策略成果。

光寶科財務長周珮芬表示，第2季合併毛利率上揚，主要源於過去兩年不斷優化產品結構，毛利率較高的雲端物聯網及光電半導體佔比提升，且公司優化成本結構，第1季因為關鍵零組件缺料用高價去買，在第2季銷售價格上合理反應，加上匯率些許幫助所致，公司對第3季毛利率仍相對有信心。

經由積極的營運資金管理與營運活動所產生之自由現金淨流入，當季淨現金部位為321億元。

儘管總體環境與供應鏈面對高度挑戰，光寶科營運成效持續提升，光寶科今年上半年合併營收達841.87億元，年增7%，營業毛利為158.44億元，年增8%，合併毛利率為18.8%，營業淨利為73.51億元，年增24%，為歷年同期新高，營業淨利率為8.7%，年增1.2個百分點，稅後盈餘為60.64億元，年減27%，每股盈餘2.66元。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶持續實踐優質成長的目標。總結上半年，營收年增7%，營業淨利較去年同期增加了24%，獲利增加主要來自光電及雲端佔比持續提升，符合優質成長的目標。