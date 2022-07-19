澎湃新聞19日報導，自爛尾樓停貸風波以來，河南省正加快化解處置問題建案。洛陽市下轄瀍河回族區18日召開問題建案化解處置推進會，研究解決問題建案化解處置難題。 會議強調要始終堅持群眾利益至上，擔當任事，把握保交房、早交房工作重點，加快問題建案化解處置進度。此外，鞏義市發布消息稱，該市問題建案實現全部化解。

駐馬店市正陽縣自然資源局17日召開全縣問題建案化解不動產證辦理問題匯總推進會，全面分類梳理問題建案不動產證辦理情況，逐企業逐建案聽取進展情況彙報，認真分析研究對策，提出化解工作意見建議。

7月15日上午，平頂山市問題建案處置化解領導小組副組長、副市長張樹營主持召開市區問題建案處置化解工作推進會。會議提到，要按照河南省問題建案化解「369」的時間要求，包案領導要掛圖作戰、倒排工期，高標準高品質完成化解任務。

平頂山市新華區人民政府7月15日的消息顯示，「堅決在9月底完成化解任務，確保經濟平穩運行」。

此外，據《河南商報》14日報導，河南省鞏義市發布消息稱，該市問題建案實現全部化解。報導稱，在解決河南省、鄭州市交辦的澳龍港灣、御景豪園、麗景花園問題建案事件時，鞏義市探索嘗試破產復工續建的工作模式，3個專案均已完成破產程序並復工續建，實現了該市問題建案的全部化解。

河南省統計局分析2022年5月份全省經濟運行情況時指出，房地產開發投資持續低迷。房地產開發投資增長1.4％，比1-4月回落1.2個百分點，低於全部投資增速9.1個百分點。

1-5月份，商品房銷售面積3990.16萬平方米，同比下降10.7％，其中，住宅銷售面積下降12.2％；商品房銷售額2424.39億元（人民幣，下同），下降20.5％，其中，住宅銷售額下降22.8％。

5月末，商品房待售面積2315.67萬平方米，比4月末減少11.58萬平方米。其中，住宅待售面積增加3.27萬平方米。

1-5月份，商品房銷售面積3990.16萬平方米，同比下降10.7％，其中，住宅銷售面積下降12.2％；商品房銷售額2424.39億元，下降20.5％，其中，住宅銷售額下降22.8％。

1-5月份，房地產開發企業實際到位資金2769.92億元，同比下降11.8％。其中，國內貸款196.48億元，下降19.2％；自籌資金1707.07億元，增長4.8％；定金及預收款530.29億元，下降32.1％；個人按揭貸款289.17億元，下降34.6％。