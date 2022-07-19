行政執行署台南分署將於7月29日拍賣的KOMATSU PC300挖土機。（台南分署提供／洪榮志台南傳真）

行政執行署台南分署將於7月29日拍賣的KOMATSU D60A堆土機。（台南分署提供／洪榮志台南傳真）

行政執行署台南分署受台南地檢署的囑託，將於7月29日上午10點在台南市政府環保局城西垃圾焚化廠停車場，拍賣查扣中的營業貨運曳引車、營業半拖車、KOMATSU PC300挖土機及KOMATSU D60A堆土機等機具各1輛。台南分署表示，此案是南檢國土專組日前查獲不法集團違反廢棄物清理法案件，查扣被告等人使用的犯罪機具。

台南分署指出，此次拍賣的營業貨運曳引車品牌是MITSUBISHI，2000年製造，排氣量1萬1945㏄，該車輛滯欠牌照稅1萬530元，燃料費8591元，違規1600元，合計金額為2萬721元；半拖車則是竑展製造，1998年生產，框式、傾缷式，滯欠違規金額1500元。

台南分署還說，查扣應沒收的機具及車輛，如有保管所費過鉅或有困難等情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意後，可於偵查中進行變價程序，以落實刑法沒收新制及徹底剝奪犯罪所得。

台南分署也提醒此次拍賣的拍定人，須當場以現金，或經金融主管機關核准以金融業者為發票人的即期支票，或信用卡刷卡支付拍定價金，以及每項1350元的鑑定費用；如以票據支付，將於票據兌現後，才能交付拍賣標的物。