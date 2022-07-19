市府推銷球場周邊隱藏美食，包括開業30多年、香氣四溢的炒飯。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

中華職棒味全龍隊將於22日到24日於重新開幕的新竹市立棒球場對富邦悍將三連戰，市府也推銷周邊隱藏美食，包括開業30多年的古早味刈包、香氣四溢的炒飯以及海鮮炸物攤，都是不可錯過的經典美食。

代理市長陳章賢表示，新竹市不僅擁有深厚歷史文化，也有許多在地好味道，歡迎大家依味全龍主色「紅不讓」路線指引，走至棒球場，沿途享受美食。

沿途美食包括位於民富街的古早味刈包店，已開業30多年，三層肉肥而不膩，瘦肉滑嫩多汁，還有老闆娘自己炒的酸菜，再搭配老闆每天新鮮熬煮的四神湯，成為最受歡迎小吃之一。

30多年歷史的炸物攤販，將海港直送的海鮮下鍋油炸，火侯拿捏全憑經驗，再以蒜頭跟胡椒粉提味，讓棒球場外的街口香氣四溢。

另外還有球場對面的快炒店，老闆善用隔夜冷飯經翻炒，讓飯粒吃起來嫩而不黏，豬肉軟嫩適中，香氣四溢。

市府表示，除了棒球場周遭美食，也推薦依味全龍主色「紅不讓」路線指引，從新竹車站步行至棒球場，途經城隍廟、北門街，邀請球迷一起品嘗新竹在地小吃。像是香噴噴的鴨香飯、滷肉飯、軟嫩Q彈的燒麻糬、一口接著一口的汕頭沙茶牛肉鍋、爆漿多汁的城隍包以及皮Q肉嫩口感極佳的豬腳湯。

另外，市府也推薦給球迷們規畫2天1夜小旅行，在享受美食之餘，推薦球迷朋友前往17公里海岸自行車道騎車，享受新竹風、欣賞最美風景，沿線有最夢幻5大景點，包含台版薩哈拉沙漠的「香山沙丘」、登上日本知名相機品牌年度月曆封面「豎琴橋」、網美必拍「魚鱗天梯」，以及「賞蟹步道」、「南港賞鳥區」，也可順道品嘗南寮海鮮、在地香山農場小農牛奶等。

市中心的古蹟群廊帶也值得一訪，邀請外地朋友前往綠樹環繞的護城河畔散步，還有新竹州警務部部長官舍、新竹美術館、新竹市政府（國定古蹟新竹州廳）等地可參觀，體驗新竹獨有的藝文氣息與建築美。