衛福部官員專家19日抵達後龍鎮溪洲及水尾等2社區展開評鑑作業，聽取溪洲社區發展協會理事長何錦麟簡報。（謝明俊攝）

後龍鎮參加衛福部大旗艦計畫的6個社區發展協會理事長，19日共聚一堂，替參加評鑑的溪洲及水尾2社區加油打氣。（謝明俊攝）

溪洲社區以打造共食農場聞名。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊陪同衛福部專門委員黃淑惠（左）視察長輩手作藝品。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊由社會處長楊文志陪同前往溪洲及水尾2社區加油打氣。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾社區全面彩繪綠美化社區。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾社區以牽罟小路為主題全面彩繪綠美化社區。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾社區關懷據點推出阿嬤的胖，製作西點給長輩食用。（謝明俊攝）

後龍鎮溪洲及水尾 獲衛福部評核卓越及績效社區

苗栗縣後龍鎮水尾等6個里，參加衛福部大旗鑑社區計畫已達3年，衛福部近日對這些優良社區，依照績效及卓越等2個組別分區展開評鑑工作，水尾及溪洲2里是代表苗栗縣接受評核的2個優良社區，19日上午接受衛福部官員及專家實地評鑑，社區長輩們卯足全力準備爭取最佳成績，苗栗縣副縣長鄧桂菊等到場替社區加油，期望社區努力成果能讓評審人員看見。

苗栗縣後龍鎮水尾、海埔、溪洲、豐富、埔頂及南港等6個里，從2019年起加入衛福部大旗艦社區計畫，是苗栗縣內首個進入大旗艦計畫的代表社區，溪洲里並扮演大旗艦領頭羊角色，全力帶領社區長輩們，打造社區生態共食農場、社區食物銀行、社福中心等功能，讓長輩們能獲得社區最佳照護。

在溪洲社區的引領下，水尾社區急起直追，在水尾里長梁清文、社區發展協會理事長方健忠及眾理事的努力下，水尾里先後獲得縣府環保局、農委會水保局等考評為優良社區殊榮，水尾里近期並積極打造社區綠美化，以重建舊時水尾「牽罟小路」為主題，重建過去長輩熟悉的牽罟文化，吸引更多遊客到此體驗舊時漁村生活。

在水尾社區努力下，在這次衛福部的評鑑中就參加績效組，溪洲里則參加卓越組評鑑，成為苗栗縣唯2申請評鑑的社區，被視為國內社區成效評鑑的金馬獎，獲得縣府極度重視，期望能通過評核來展示縣府社區機能發展的最佳實效。

衛福部的評鑑選拔方式，是分北部地區組及南部地區組，歷經鄉鎮市公所、縣政府選拔推薦後，最後由衛福部做最後評核，參加卓越組者，獲得金質獎可獲10萬元獎金，參加績效組獲得優等獎者可獲獎金15萬元，其餘的獎額獎項則依次類推。至於評鑑項目則包括推展福利社區化工作、推展社區發展工作、社區創新、及環境永續卓越特色等。

後龍鎮長朱秋隆對於後龍一口氣有2個社區進入衛福部最後評鑑，感到與有榮焉，他強調，後龍鎮人文薈萃，農漁產品物產豐饒，非常適合社區發展工作的推動。他任内積極爭取中央資源推動福利社區化的政策，積極增加關懷據點數，讓社區高齡長者能夠得到最好的照顧，執行苗栗首個大旗艦計畫，開創苗栗縣聯合社區經營的模式，帶動苗栗縣社區發展與學習的風潮。