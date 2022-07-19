林愷鈴（左）和元華在片中飾演孫女跟爺爺。（華映提供）

星二代洪天明也有演出《七人樂隊》。（華映提供）

由香港七大導演聯手合作執導的《七人樂隊》集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克，7位不同風格的導演，合奏出一個情懷滿溢的香港故事。其中由國際動作大導袁和平執導90年代的故事《回歸》，找來港星元華及新生代女星林愷鈴，演繹祖孫間有趣的親情故事。

袁和平特別邀請以「包租公」一角廣為人知的元華，在《回歸》扮演最愛看粵劇《黃飛鴻》系列的功夫爺爺，而洋派孫女則是由新生代女星林愷鈴演出，林愷鈴是以「花系列」在台灣走紅的男星林煒及香港女星龔慈恩的獨生女，她承襲了父母的美貌和演藝細胞，一出道就備受矚目，高顏值的清秀外表再加上修長的身型，被港媒和網友封為「香港小潤娥」。

林愷鈴表示當初接演時覺得壓力超大，「要和八爺（袁和平）及元華哥兩合超級大前輩合作，壓力真的很大，但兩位大前輩都很平易近人，元華哥在場主動和我說話，讓我可以真當他是自己的爺爺，演出也變得自然。」

元華雖然在電影中扮演一個老古板的武痴爺爺，但私下很開朗，在現場不時拿道具把玩秀功夫，逗得現場笑聲不斷。袁和平則透露自己一直都想學習更多新的拍攝手法，在《回歸》中也一直想加入新元素，讓觀眾看得更有新鮮感。

另林愷鈴影歌雙棲，從2歲就開始學鋼琴、小提琴及長笛等樂器，也演唱了《七人樂隊》的主題曲〈Long Long Ago〉，由知名音樂大師金培達編曲，輕柔溫暖的嗓音獲得好評，讓她直呼「這機會太難得了，可以和一群那麼厲害前輩們合作。」

除了林愷鈴，《七人樂隊》也集合香港許多星二代露臉演出，像是作品不斷的洪金寶的兒子洪天明，這回上演父子聯手合作。還有香港知名女星司馬燕的兒子吳景滔，在暫別香港演藝圈多年後，再度與譚家明導演合作，扮演為愛痴狂的高中少年。以及林嶺東導演的兒子林宇軒也特別演出父親執導的《迷路》，扮演在國外唸書多年回國的青年，有如本色演出。