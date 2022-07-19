高雄近日傳出一家海產店因為房東不續租，原本只營業到今年4月底，沒想到熟客得知後霸氣買下整棟透天厝，繼續出租給海產店。沒想到海產店隨之曝光，是新興區的「阿貴活海產」，許多網友紛紛湧入Google給出5星評價，大讚未來一定去朝聖！

一名網友在臉書社團《爆廢公社》分享，海產店原本營業到今年4月底，近日他發現海產店居然還沒停業，問了老闆才得知，原來是有熟客得知內情後，霸氣買下整棟透天厝，成為屋主續租給老闆。

消息曝光後，許多網友發現，海產店正是新興區同心路上的「阿貴活海產」，紛紛湧入Google評價留下5星好評，表示「有沒有菜單好想吃吃看」、「看到報導，下回到高雄肯定要到訪，到底什麼樣的銷魂美味讓饕客花了2-3千萬元買下房子，也要支持你繼續營業」、「這個不來朝聖真的說不過去了」。

從實價登錄網站可以發現，海產店的土地與建物的確在今年4月以1850萬元進行轉售，總面積為39.1坪，屋齡為57年。而據《民視新聞網》報導，老闆娘證實「遇到貴人了」，透露原本他們也想跟房東買房，但開價過高無法負擔，熟客得知後決定買下來給女兒收租。