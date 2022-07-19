賈永婕日前被爆遭失智症母親指控她和弟弟不孝順，她立刻發文反擊懷疑母親是受舅舅、舅媽引導才說出這些話，甚至2度發聲明自認無愧於天地，更暗酸舅舅「大逆不道」，稍早再度發文表示要不是當初一通關鍵性電話，即時阻止一切發生，否則後果不堪設想。

賈永婕稍早發文感概：「有的時候你認為的孝順，其實並不是真正的孝順」，接著指出父親去世後，自己與弟弟直接放棄繼承財產，並將全數交給母親，為了防止被來路不明的人騙走，便帶她做財物規劃，身邊也留了現金已備不時之需，雖然母親有時算錯金額會找她跟老公算帳，但夫妻倆會請公司財務再算一次，因此對於母親財務架構非常了解；未料去年阿姨告知她舅舅及舅媽在辦美國移民，這才驚覺到兩人刻意接近母親，不僅是貪圖現金，還帶著失智老人家去解約七張保單。

賈永婕揭發舅舅騙失智母財產過程。(賈永婕的跑跳人生臉書)

賈永婕指出舅媽去年2月就帶著母親分批提領戶頭現金，並跟銀行行員謊稱是裝潢款項，接著再將保險解約的錢匯入銀行帳戶，又帶著母親去銀行開台幣及美金帳戶，隨後把保險解約的錢轉入台幣帳戶，再分批把要在美國買房子的百萬美金匯入美金帳號，直到釐清狀況後，才發現是舅媽在台灣操作匯款，舅舅在美國買房子，便直接致電第三方信託公司，告知這筆資金涉及國際洗錢，對方查證後便凍結帳戶，也是因為這通關鍵電話，終結了差點要成交的不動產。

賈永婕透露目前母親接去跟弟弟和弟媳同住，白天除了有看護照料，也會安排上認知課程，拿回來的部分財產也已信託保障，對此，她不禁感嘆：「當初的好意反而讓人覬覦產生貪念，也許我該思考得更周全一些」，更坦言差點就要對不起在天上的父親，如今讓媽媽過的開心與安心，是她做子女最該做的事情，但也撂下狠話：「希望世界上的詐騙集團全都消失」。