住家門口普遍都有安裝監視器，以保障居住人的安全，但有時候也會錄到一些奇怪的畫面，澳洲一名男子尼克麥當勞（Nick McDonald）擁有一棟價值澳幣400萬元（約台幣8000萬元）的豪宅，日前房屋的安全偵測機制收到警告通知，沒想到是一名女子在家門前脫衣服。

據外媒報導，尼克麥當勞日前收到有人接近豪宅的警告簡訊，查看監視器後發現是一名穿著比基尼的女子脫掉牛仔褲並要友人幫忙照相的畫面，而該名女子被發現就是擁有萬名粉絲的火辣網紅荷利綺思曼（Holly Cheesman）。

澳洲當地性感網紅Holly Cheesman脫掉牛仔褲，秀出比基尼。(圖/Holly Cheesman IG &推特)

有趣的是，尼克麥當勞為了讓豪宅引人注意而好好布置了一番，在家門前種棕櫚樹，白牆上還有攀爬的植物就要讓門口看起來更美，與此同時更加強的安全系統，內部部分則有家庭電影院、按摩室、游泳池和健身房。

不過這件事並未讓尼克感到被冒犯，反而是「遂了他的意」，他用心裝飾自己的豪宅，就是希望引起他人注意；這樣的「另類行銷」讓尼克的豪宅前常聚集許多當地人拍照，霍莉只是其中一人。而這棟要價不斐的豪宅，已經得到三位潛在買家的興趣。