新竹縣尖石鄉泰雅勇士雕鄉原本位在錦屏大橋旁，因颱風毀損，公所爭取重建雕像，19日正式落成。（邱立雅攝）

尖石鄉族人精神指標的泰雅勇士像，早年設在錦屏大橋旁，但10年前因蘇拉颱風過境，將雕像崩塌掉落那羅溪，讓族人相當惋惜。近幾年在公所向縣府爭取下，選定油羅溪畔重塑雕像，請來當年雕像設計師王淇郎再次巧手打造這座高9米銅塑泰雅勇士像。19日上午正式揭幕，該座雕像總經費破千萬，也盼雕像傳述尖石鄉歷史人文。

「我們終於找回他了！」新竹縣長楊文科出席典禮時表示，尖石鄉泰雅族人個性英勇正義，是驍勇善戰的勇士，令人敬佩，決定重塑勇士像是縣府與公所不斷溝通協調的成果，終於把勇士像靈魂找回來，要把泰雅精神傳承下去。

原泰雅勇士像於1997年建造於尖石鄉錦屏村錦屏大橋岩壁上，高18公尺，是泰雅頭目的化身，雕像右手平舉向前，象徵引領族人穩健前行的指標。縣府原民處說，2012年8月1日，蘇拉颱風過境，超過1000毫米雨量侵襲尖石鄉，座落錦屏大橋的泰雅勇士像慘遭強風豪雨肆虐，崩塌掉落那羅溪。深受族人愛戴的勇士像，一夜之間消失，村民惋惜不已。

事過境遷，2021年5月3日，尖石鄉公所爭取雕像重建，選定鄉公所旁縣道120線道路油羅溪畔，鄰近尖石岩、尖石山、尖石大橋的公有土地，讓泰雅勇士像重生，再現尖石鄉新地標。泰雅勇士雕像重建及周邊環境營造工程獲縣府核定，總經費1500萬元。

尖石鄉長曾國大提到，整建重點強調新建雕像造型材質，宜使用耐久性材料，與周邊自然環境及歷史人文相互融合，整體空間綠美化暨夜間照明設備一併規畫，完善空間設計，形成進入尖石鄉境，最具美學意象的公園廣場，尤其交通動線及停車空間合併妥善配置，期重建後的泰雅勇士像，結合北角吊橋、尖石岩、尖石大橋、尖石山等，共同促成原鄉觀光產業、高山旅遊的曙光。

雕塑家王淇郎說，勇士像加底座總高9公尺，運用最耐用的銅材質，相信能夠存放千百年，不只勇士像，還有泰雅族神話中的希利克鳥及台灣犬等，手指前方象徵勇往直前，另手持呵護母火，象徵生命源頭及新生命，不忘傳承精神。