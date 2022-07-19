桃園1名劉姓男子於臉書認識小花（化名），劉男明知小花未滿16歲，仍將對方帶回自己住處發生性行為，事後還和小花說：「我沒用在裡面」，桃園地院法官依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處劉男有期徒刑4月，可上訴。

據判決書指出，劉男於108年11月，在臉書認識就讀國中的小花，2人於同年12月凌晨2時許相約在劉男家見面，劉男明小花為14歲以尚未滿16歲之人，仍基於與未成年人性交之犯意，和小花為合意性交行為1次。小花父母得知後氣得報警提告。

劉男辯稱他只有在小花面前自慰，2人並未發生性行為，小花父母親表示，當時和劉男商議時，劉男承認確實有和小花發生性行為。

法官勘驗小花和劉男的聊天紀錄後發現，小花曾詢問是否劉男是否負責及可不可以生小孩等，且劉男回覆：「抱歉那天不該這樣」、「我沒用在裡面」、「也希望妳不要跟爸媽說我們有那個」、「如果妳爸媽問妳經期怎麼還沒來，妳就說熬夜」等，又根據小花詢問劉男：「那可以真心回答我告訴我真的有愛過我嗎、能擋的我都盡量幫你擋了等情」，認定2人確實發生性行為，且為合意性交。

桃園地院法官認定，劉男明知小花未滿16歲，還與對方發生性行為，雖未違背小花之意思，仍對小花身心健康與人格發展有不良影響，考量劉男為安親班老師，每月薪水僅2萬4000元，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處劉男有期徒刑4月，可上訴。