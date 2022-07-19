主機就裝在後車廂內。（洪靖宜攝）

副市長林欽榮、警察局長林炎田及高雄市議員吳益政、遠傳資深協理張文津等人出席記者會。（洪靖宜攝）

高雄市警察局與遠傳電信打造「5G智慧巡邏車」，以5G獨立組網模式結合網路切片技術及AI科技，可在20毫秒內識別出車輛是否為贓車，並且立刻發出通知，協助值勤員警快速取締贓車，運用科技偵查打擊犯罪。

高雄市警察局19日舉辦「AI辦案5G巡邏 科技守護大高雄」記者會，9日上午副市長林欽榮、以及警察局長林炎田及遠傳資深協理張文津等人出席。會中展示智慧警政應用成果，尤其是首度與遠傳合作打造「5G智慧巡邏車」也於現場亮相，以5G獨立組網模式結合網路切片技術與AI科技，員警不需停靠路邊查詢，20毫秒內識別出車輛是否為贓車，目前共有2輛智慧巡邏車，7月份起試辦上路。

遠傳資深協理張文津說，警車上裝有夜視高清影像鏡頭，可以在時速60公里行駛上，同時辨識三個車道車牌，再將影像傳輸到後端裝設在後車廂中的伺服器辨識，5G網路送到雲端，一旦辨識到有贓車就能同步傳送到值勤員警手機中，並可以得知是在哪個座標、路段發現，辨識車牌準確率可達9成以上；另外，鏡頭可以偵測可以透過影像即時傳送到指揮中心，就能遠端了解事故現場狀況。

副市長林欽榮說，這是全台第一輛運用5G巡邏車，未來可能的話各分局和派出所都可以配上，他強調，所有訊息都是警局治安所用，不會隨便對外流漏資訊，也不會使用在交通取締上，最重要的是「打擊犯罪」和「預防犯罪」。

此外，會中也展示高市警察局的「高雄3D治安巡檢預警系統」，今年在素有智慧城市奧斯卡獎之稱的「IDC亞太區智慧城市大獎」中獲獎脫穎而出，目前已實際運作於高雄治安的高風險區域，透過AI影像演算法，針對治安熱點24小時全天候監控，並第一時間啟動監控熱點。