受到新冠肺炎疫情影響，重創內需餐飲業，與此同時，許多原本提供婚禮禮餅、會議餐盒的庇護工場也大受打擊，據唐氏症基金會預估，受到疫情影響，今年母親節銷量僅剩往年一半左右；勞動部則說，目前也規劃「營運補助」措施。

據統計，截至今年5月為止，全台共有161家庇護工場、其中多數為餐飲或烘焙相關行業，提供2081名庇護員工工作。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，不只捐款下滑，如以今年母親節檔期為例，剛好碰到本土疫情高峰，民眾減少外出，「銷量僅為過去的一半」；64歲的蕭爸爸育有28歲的唐寶寶，他說，孩子每天都很期待工作、熱在其中，也想要一般人一樣養家活口，身為家長也在背後默默支持他。

唐氏症基金會今年更繼續推出送愛活動，將把大眾的愛心轉贈至全台28間特教學校學生、唐氏症及心智障礙者、低收或近貧身心障礙及非身心障礙家庭，讓更多需要幫助的弱勢朋友也能感受到社會大眾的溫暖。

勞動部近2年來先後祭出庇護工場相關補助，如去年就提供3760萬餘元的租金、人事費、進貨支出及行銷宣導支出費用補助，勞動部勞動力發展署官員表示，目前也刻正規劃營運補助相關措施中。

此外，畢嘉士基金會長期秉持愛無國界的精神，服務從台灣延伸至非洲，每年藉由推出年節公益禮盒，透過採購支持非洲小農、盈餘投入非洲服務計畫，支持貧困學童能擁有公平的受教權。延續跨界合作、讓消費力化作社會議題推動助力的理念，讓消費者送禮時不僅展現獨具品味，更對永續環境和社區發展，獻上一分心意。