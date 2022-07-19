今年父親節85度C以「食尚紳士老爹」為主題，推出4款造型蛋糕。（馮惠宜攝）

台中日月千禧「旅程」父親節蛋糕，造型主要搭配復古黑巧克力車、跑道以及限速88的指標，童趣十足。（日月千禧提供／馮惠宜台中傳真）

物價飛漲下，為搶攻父親節商機，烘焙、飯店業者今年仍不免俗推出主題蛋糕，點心坊主廚發揮創意，把黑膠唱片、汽車與雪茄等男人味的元素妝點蛋糕，還打出限量、限時早鳥價的促銷，要在疫情趨緩之際，把父親節的儀式感端上桌。

其中連鎖咖啡業者85度C以「食尚紳士老爹」為主題，推出4款造型蛋糕，6吋「愛樂可可」金沙淋面外觀像個沉穩成熟的紳士，上頭還有復古黑膠唱片；「霸氣一番」為喜歡小酌的爸爸，擺上擬真的小酒瓶和酒桶，而「越野先鋒」以紅色皮卡車象徵老爸的越野魂，「啡常紳士」則以咖啡杯、咖啡豆和老花眼鏡帶出父親優雅紳士風，不同造型和各具不同口感。

且沿續母親節買主題蛋糕抽好禮的行銷方式，85Cafe App會員購買主題蛋糕，還有機會抽中iPhone 13 Pro Max、Apple iPad Air 等大獎。

台中日月千禧今年推出童趣十足的「旅程」父親節蛋糕，造型主要搭配復古黑巧克力車、跑道以及限速88的指標，喚起爸爸的童年回憶。口味上以巧克力黑戚風蛋糕、搭上乳酪慕斯以及森林莓果蘋果餡。

裕元花園酒店今年父親節蛋糕造型以經典翹鬍子巧克力片搭配酥皮雪茄妝點出俏皮又成熟的大人系甜點氛圍。玫瑰烘焙坊西點主廚周洺維將75％苦甜巧克力搭配甜而不膩的香醇焦糖製成黑巧克力慕斯，內層以杏仁沙哈蛋糕體與烤布蕾做視覺與口感上的豐富堆疊，蛋糕本身散發出黑巧克力與杏仁香氣，一口咬下綿密細緻的口感伴隨焦糖與巧克力的甜蜜交織，且7月31日前預訂再享8折優惠。