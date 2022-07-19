連日38度高溫幾乎要把人烤焦，每天都想喝冰飲，星巴克推出長達20天的數位活動，今起至8月7日登入活動網頁玩遊戲，就能取得星巴克優惠券，最大獎是全品項買一送一，優惠券從明天（20日）開始兌換，使用時段為上午11點至晚上8點，同時今天下午4點起還有星光好友分享的買一送一活動。

夏日熱浪來襲，星巴克推出「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，今天（19日）起至8月7日期間登入活動網頁完成遊戲，就能抽星巴克優惠券，包括最大獎全品項買一送一，以及第二杯半價等。

星巴克表示，從遊戲獲得的優惠券從明天（20日）開始兌換，使用期限為抽中優惠券的3天內，限上午11點至晚上8點的時段使用，提醒車道服務與機場門市、高鐵門市、台積電系列門市，風景區與博物館門市如日月潭、清境、奇美博物館等，以及墾丁福華、海生館，竹北自強、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、20日以後新開幕門市都不提供兌換。

以及今天是星巴克星光好友分享活動全品項買一送一最後一天，下午4點到晚上8點可至星巴克門市購買。

此外，連鎖咖啡cama café也推出限定冷飲第2杯7折優惠，優惠期間從7月12日至8月14日，每天都有特選7款超解熱冰飲，消費者購買大杯尺寸就享有優惠，購買品項可混搭，取價低者折扣。7/12至7/26的優惠品項包括：cama經典黑咖啡、微韻黑咖啡、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。7/27至8/14期間則為冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。