南投縣19日新增509人確診，死亡新增1人，累計染疫死亡232人。由於疫情使得民眾飲食習慣改變，衛生局加強食品抽驗，發現1件大白菜有農藥殘留，已移送所轄衛生局處理。

防疫期間，民眾為避免外食產生無謂的接觸，自家烹煮頻率相對提高，衛生局為維護縣民健康，針對市售蔬菜水果及牛豬肉產品進行抽驗，今年1月-6月間抽驗豬肉、牛肉、魚肉及水產品等76件檢驗動物用藥多重殘留，檢驗結果均未檢出；抽驗蔬菜水果等90件，檢驗農藥殘留，其中1件蔬菜「大白菜─粒」農藥殘留檢驗不符規定，經查不合格產品來自外縣市，依源頭管理移請所轄縣市衛生局。

衛生局長陳南松表示，消費者購買食材前，應計畫好烹煮及食用的分量，並盡速放入冰箱冷藏或冷凍貯存，冰箱應避免存放過多的食材導致冷卻效果不佳，造成微生物孳長；如廁後及處理不同食材前，應以肥皂澈底洗淨雙手；海鮮及肉類產品也務必要澈底加熱，切勿追求口感，而忽略潛在的中毒風險。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽衛生局服務專線（049）2231994。