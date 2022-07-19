《大街上的商店》贏得捷克斯洛伐克影史首部奧斯卡最佳外語片。（金馬提供）

改編作家萬丘拉作品的史詩之作《亂世英豪》，被捷克推為影史百大第一。（金馬提供）

台北金馬影展執行委員會與台中市影視發展基金會合作舉辦的「2022金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」，將於8月3日至14日在台中中港新光影城展開，19日正式開賣台中場預售票。影展邀來38部捷克斯洛伐克黃金時代的精彩電影，從影史經典、得獎名作、改編文學到動畫短片，全數將在台中登場。

本屆影展網羅捷克斯洛伐克電影新浪潮時期的38部代表作，其中有多達18部曾被列為「禁片」。相較於大部分作品是「出事」後才被禁演，伊利曼佐的《失翼靈雀》與卡雷爾卡希納的《隔牆有耳》，則是甫完成就遭冷凍，直到20年後共黨政府垮台才得以重見天日。然而真金不怕火煉，這兩部作品分別入選1990年柏林影展與坎城影展正式競賽，與國際最新作品同台競爭，毫不遜色，《失翼靈雀》更擒下柏林金熊獎。

捷克斯洛伐克新浪潮電影更曾在1966到1969連續4年入圍奧斯卡，威震國際影壇，堪稱捷克斯洛伐克的電影奇蹟。其中《大街上的商店》、《嚴密監視的列車》成功抱回兩座小金人，《大街上的商店》甚至還提名最佳女主角。

捷克斯洛伐克的文學成就亦有目共睹，這回影展也有多部改編文學的精彩作品，包括米蘭昆德拉親自編劇的《玩笑》，以及3部改編赫拉巴爾小說的《底層的珍珠》、《嚴密監視的列車》、《失翼靈雀》，深受米蘭昆德拉推崇的作家萬丘拉的《迷情夏日》與《亂世英豪》、弗克什的《焚屍人》，以及超現實主義作家內茲瓦的《瓦萊莉和她的奇蹟一週》，都是不可錯過的文學改編電影經典。

素材多元的動畫是捷克斯洛伐克最值得驕傲的一環。動畫大師澤曼、唐卡、布迪克、泰爾洛瓦、斯凡克梅耶、戴奇的作品皆被選入本次片單。他們運用木偶、毛線製作動畫的創意令人稱奇，主題的大膽加上表現手法的多元，也充分體現動畫傳統的紮實，至今看還依舊前衛。

台中場放映期間更邀請金馬影展執行長聞天祥、台灣國際女性影展策展人羅珮嘉，以及資深影評人鄭秉泓，於映後舉辦3場專題講座，介紹伊利曼佐、薇拉齊蒂洛瓦、米洛斯福曼3位捷克斯洛伐克新浪潮最富盛名的導演，帶領觀眾走進他們的光影世界。