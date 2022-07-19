高市議員陳若翠今（19）日調出數據指出，陳其邁上任不到2年，愛河有37具浮屍、跳水輕生12件，狠酸愛河月月有浮屍，乾脆改叫「悲情城市」。。 （柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩近日提及，高雄頻傳輕生事件。同黨高市議員陳若翠今（19）日調出數據指出，陳其邁上任不到2年，愛河有37具浮屍、跳水輕生12件，狠酸愛河月月有浮屍，乾脆改叫「悲情城市」。高市議會國民黨黨團總召童燕珍也疾呼，如何降低愛河溺斃數量，是比起燈會、煙火，市府更該重視的事情。

柯志恩昨在臉書提到，看到一起標題名為「3天2起！高雄愛河又見男浮屍 民眾經過嚇傻急報警」聳動快報，心裡納悶為何同一地點可以連續發生憾事，公部門可以麻木至此？她質疑，難道高雄市政府從來沒有注意到愛河成為蓄意自我傷害熱點的問題？

陳若翠指出，這2年來愛河浮屍案多了起來，尤其陳其邁上任以來，消防隊光在愛河執行的救溺案件就有74件，幾乎每個月都有，這個月最近3天就有2起，去年8月甚至還曾經3天3起，難道高雄除了停電是日常，現在愛河浮屍也快成為日常了嗎？

童燕珍也感嘆說，陳其邁今天在臉書風光貼出台灣燈會榮獲國際大獎的新聞，但近年愛河頻頻因發現屍體登上媒體版面的問題市府也該好好重視，期望高市府應重視高雄心理衛生與愛河安全問題，不要再讓城市形象受損。

童燕珍表示，愛河是高雄指標性的觀光景點，近年鼓勵民眾親近愛河、下水遊憩，但留給大眾的印象竟是與溺斃、自我傷害畫上連結。高雄自104到108年的自殺死亡率是遞增，衛福部公布最新109年度高雄的自殺死亡率也以16.4高居6都第1，顯示高雄心理衛生的問題需要被更多重視。

對此，高市衛生局長黃志中昨重申，高市府加強長輩家庭關懷、慢性疾病以及憂鬱症防治，強化高風險族群的發現與評估，協同里長公私協力資源，加強環境安全檢視及場域巡視密度。他也呼籲大家珍愛生命，多關心自己及周遭親友的情緒困擾，必要時應尋求身心科醫療就醫，適時紓壓。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980