高雄市政府農業局自2013年起辦理型農培訓班，至今已邁入第十個年頭，強調百分之百頂尖業師傳授的經營行銷課程，讓每年的開班名額總是供不應求。今（111）年度透過面談遴選，計有40名新血獲選加入型農行列，初階班於今日開訓，展開為期四天的課程。

當年為了呼應青農返鄉政策，許多縣市都提出農業培訓課程，較偏重在生產技術，而高雄市政府提出的是不教生產教生財的「型農培訓計畫」，課程設計就定位在與生財有關的農業經營、通路、行銷以及品牌的打造，以最少的資源，創造出最大的價值。

圖說： 農培訓班，至今已邁入第十個年頭，強調百分之百頂尖業師傳授的經營行銷課程。(高雄市政府農業局提供)

「青年培訓計畫」是陳其邁市長農業政策推動的六大方針之一，由於青年型農留在家鄉積極投入農業，大幅提升了高雄市農業的競爭力，進而使得農民所得持續增加，市長上任後積極協助農民加強農產品分流、冷鏈技術、農產加工，同時發展行銷策略，導入智慧農業，力挺農友全方面性地加強高雄農業的競爭力。

型農培訓透過課程設計，提供農業的經營管理，包括定價策略、品牌行銷、營運管理的課程內容，將農業發展的新趨勢、新思維分享給大家，從品牌觀念的建立，到市場行銷品牌案例，還有口說技巧等，從基礎打好根基，應用到農業經營上。這是注重行銷的時代，其中為農民安排的產品情境攝影課程，參訓農民表示沒想到除了拿鋤頭，型農也要懂得拿相機，一般小農拍照較隨便，可能將雜亂桌面、集貨場都拍進照片背景，雖然絕對真實，卻很難吸引消費者的眼球，運用講師指導的搭配打光知識、商品擺設技巧，甚至用手機拍攝效果就相當令人驚艷，幫自家農產品拍攝出美美的照片，產品拍得有吸引力，顧客購買率至少提升1、2成。

農業局張清榮局長表示：型農培訓邁入第十年，透過青年培訓計畫，吸引各領域青年返鄉投入農業生產，型農是一個大家庭，培訓過後的型農更成立「型農大聯盟」的新農業生力軍，有農二代、農三代，有帶著不同專長跨領域回來務農的夥伴，除了招募新血外，農業局每年也會辦理進階班的回訓課程，讓不同屆次的型農們交流學習、精進成長。張清榮說，我們期待每位型農，未來在經營農業的過程中可以互相鼓勵、互相合作、學習，大家都能做出更亮眼的成績，不僅躍升百萬型農的行列，也帶動高雄市農業發展出更多元豐富的成果。