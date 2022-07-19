遞補上任的台東縣議員劉秋美，今天宣誓就職。（莊哲權攝）

遞補上任的台東縣議員劉秋美，今天宣誓就職。（莊哲權攝）

前台東縣議員林威志因詐領助理費遭解職，由劉秋美遞補，今天宣誓就職，雖然任期僅剩5個月，劉秋美表示服務會加倍，下屆仍會爭取連任。劉秋美是前縣議員陳顯興的妻子，擁基層實力，又因關係到2席的婦女保障名額，讓第1選區的選情更加緊繃。

前縣議員林威志因詐領助理費貪汙被判刑，林放棄上訴遭解職，遺缺依法由落選最高票劉秋美遞補，19日在台東縣議會辦理宣誓儀式，由議長吳秀華主持，吳秀華說，議會有9位女議員，被稱為9仙女，劉秋美上任，現已成為十全十美的女力議員。

劉秋美慶幸能遞補上任，她說，雖然任期只有約5個月，但對選民服務會加倍、加速處理，過去長期擔任丈夫議員助理，對於選民服務、議政諮詢都不陌生，而且身邊有「老公」陳顯興幫忙，「當選縣議員是2人服務」，年底的選舉也會繼續打拚，爭取連任。

台東縣議員選舉第一選區涵蓋台東市、蘭嶼鄉，應選10席，被視為1級戰區，年底九合一選舉，國民黨提名5人、核准1人，民進黨提名4人，因有2席婦女保障名額，現任的吳秀華及無黨籍的王文怡，安全上壘原本應無懸念，也方便國民黨把票配給同黨參選人，但是劉秋美加入戰局後，形成3搶2局面，也讓該選區的選情更緊繃。

2018年台東縣議員選舉，台東第1選區第10名當選人林參天票數2361票，最高票落選的劉秋美2138票，僅相差223票，面對劉秋美宣布參選，林參天坦言有壓力。

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