英國《金融時報》披露，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）規劃於8月訪台。大陸外交部今（19）日表示堅決反對，並稱美國若一意孤行，中方將採取堅決有力措施，「一切後果必須完全由美方負責」。

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策。如果裴洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。

趙立堅強調，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排裴洛西眾議長訪台。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

裴洛西原訂4月上旬訪問台灣，後因確診新冠肺炎而取消行程。裴洛西8月若順利造訪台灣，將是25年來，首度有美國現任眾院議長訪台。