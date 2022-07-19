全球半導體產業競爭激烈，韓國大廠三星的半導體與顯示器設備子公司SEMES前員工，今年5月涉嫌盜竊技術提供給大陸晶圓設備商，藉此牟利710億韓元（折合約新台幣17億元），此事引發南韓司法單位注意並遭到檢方逮捕並起訴。韓媒報導該案最新進展，涉案員工因違反《工業技術防止洩露和保護法》被判入獄。

根據《BusinessKorea》報導，SEMES是三星的子公司，上述犯罪前員工在該公司工作了10多年。法院稱，從2018年3月至去年12月，他們竊取了SEMES技術並製造14台半導體清潔劑，並以710億韓元的價格將技術和設備出售給大陸。

三星擁有SEMES的90%以上股份，SEMES是第一家開發晶圓清洗機技術的公司，並獨家提供給三星。報導稱，SEMES公司製造半導體清潔劑，可去除在半導體基板圖案形成過程中產生的污染物，他們提供的半導體設備，被認為是三星衝刺先進製程的關鍵，因在晶片製造的最初階段，需要使用清潔設備保持晶圓的清潔度，並使用超臨界流體狀態的二氧化碳清潔，跟其他流體相比，該技術可以減少對晶片的傷害。

報導指出，南韓法院首爾中央地方法院，最新以違反《工業技術防止洩露和保護法》為由，判處上述涉案員工18個月監禁。