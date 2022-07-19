搶攻父親節孝親商機，台北國賓大飯店Corner Bakery 63國賓麵包房今年設計了香醇濃郁的「咖啡胡桃鮮奶油蛋糕」，以及寓意爸爸帥氣英姿的主題造型「帥蛋糕」，標榜讓爸爸有個甜蜜、帥氣又別具意義的父親節。即日起開放預訂，7月28日前完成預購並付清款項，可享早鳥限定九折優惠。

「咖啡胡桃鮮奶油蛋糕/1,300元」嚴選日本進口咖啡粉與澳洲進口芥花油製作的咖啡海綿蛋糕，雙夾層內餡是比利時72％巧克力焦糖胡桃搭配使用54％巧克力調製的咖啡甘納許與完美中和味蕾的杏仁奶餡，最後裹上一層香濃的咖啡鮮奶油。低調內斂的外形，有著濃濃的咖啡香，入口後可以感受到滑順綿密的口感以及焦糖胡桃的脆口與香氣。

「帥蛋糕/880元」以香草海綿蛋糕為基底，淋上香濃誘人的白巧克力醬，不僅口感扎實溫潤蛋糕體更是散發著浪漫迷人的巧克力香氣。主廚特別選用來自北海道帶有清爽細緻口感、濃郁生乳風味的十勝鮮奶油，搭配果香四溢清涼爽口的熱帶水果內餡，酸甜的水果為濃郁奶香增添一抹清爽氣息。入口時濃郁的巧克力包裹著濕潤且滿滿水果的蛋糕，非常值得從香氣、味蕾到餘醞，細細品嚐入口的每個細緻變化。

兩款父親節蛋糕限定販售至8月8日，即日起至7月28日前預購並付清款項，可享9折優惠，取貨日期為7月28日至8月8日。