大陸經濟呈現明顯復甦勢頭，當前流動性合理充裕，下一步將繼續實施穩健貨幣政策，加快落實政策措施，當前A股性價比依舊偏高，經濟復甦和政策發力，下半年有望繼續支撐A股。

日盛投信表示，滬深股市經過5月及6月反彈，目前來到短期高位，大陸公佈最新6月進出口統計，年增率17.9％，表現超出預期，人行認為隨國內疫情防控形勢持續向好。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，大陸近期維穩市場、支持經濟的政策不斷發佈提振市場情緒，並且在充裕流動性的推動下，A股走出獨立行情，投資者信心不斷增強。政策合力驅動國內經濟逐月快速改善，6月社融數據超預期，疫情防控和經濟發展更協調，穩增長政策仍有加力空間，慢牛行情正處於估值修復期。

日盛中國內需動力基金研究團隊強調，歐美升息疊加、年中財報業績分化、科創板解禁高峰等因素擾動下，預計7月行情較波動。截至7月13日兩市已有444家上市公司披露半年報預告，其中有326家預喜，淨利潤增速超過100％的公司，或有機會吸引資金進入，配置上可關注資金寬鬆與疫情修復兩條主線。