雲林縣台西鄉地方文史工作者規畫1日遊，重現台西港榮景。（林家安提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉地方文史工作者為發展台西旅遊，將以台西港為據點，規畫1日遊行程，台西藝術協會創會會長丁仁桐19日表示台西港因台語歌曲「癡情台西港」廣為人知，但缺乏活化日益沒落，1日遊將連結台西港、五條港碼頭、台西海螺地標、安西府信仰中心，帶動地方發展。

暑假旅遊旺季，台西鄉地方文史工作者為帶動偏鄉旅遊人潮，規畫台西1日遊行程，丁仁桐表示，台西鄉的台西港、五條港早年商業盛行，帶動全鄉發展，市區中山老街店家林立，可惜後來港口營運日益沒落，一般民眾對台西的印象，大多停留在電影「台西風雲」以及台語歌曲「癡情台西港」。

丁仁桐說，「台西風雲」這部電影主要是藉由主角的江湖路，奉勸青少年不要勿入歧途，但由於戲中描述黑道太生動，反而讓民眾以為台西是「黑道的故鄉」。「癡情台西港」是雲林歌手唐飛的創作，訴說遊子的思鄉情懷，因此將以台西港為主軸，規畫1日遊行程。

1日遊行程從台西港開始，連結五條港、海螺地標、海口生活館、地方信仰中心安西府，再到市區的海口故事屋與中山老街，介紹台西的文化歷史，希望藉此活化沈寂已久的台西港，打造成為地方特色景點。

雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安指出，台西港曾設置觀夕陽平台，但年久失修，已荒廢多時，其實台西港周邊有很多垂釣人潮，若從台西港至五條港規畫1處觀光廊道，配合港口的清淤，結合漁業與觀光，絕對有其發展性。