國曆7月23日是24節氣之一的大暑，太陽在黃經120度的位置，是氣候最酷熱的時刻，也是溫度達到最高峰的時候。不過命理專家小孟老師示警，大暑為大凶之日，諸事不宜，尤其有3類人走衰運，千萬不可不慎。

有句俗諺說「大暑熱不透，大水風颱到」，意思是大暑這一天如果不夠熱，就表示氣候不順，今年內恐會有颱風大雨；古人也說「大暑熱不透，收成就不夠」，顯示大暑不夠熱，會影響到農作物的收成，因此大暑越熱越好。

由於大暑是陽氣最旺的節氣，小孟老師特別在臉書粉專指出6大禁忌以及開運方法，供民眾參考：

▍大暑不宜曝曬

大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高，影響皮膚組織。

▍忌辛辣與油膩食物

大暑不宜吃太麻辣或辛辣的食物，若吃太辣或太油容易上火，導致腸胃不適。

▍室內冷氣不宜開太強

室內冷氣不宜開太冷，因為室內太冷而室外太熱，兩者容易產生巨大的溫差變化，導致頭暈。

▍忌食冰冷食物

大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷的食物容易頭暈頭脹，建議喝溫水。

▍3類人易有衰事

屬羊的人要當心煞氣，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

水瓶座受到土星逆行影響，不宜去海邊或河邊以免沖到水煞。

摩羯座受到冥王星逆行影響，需注意交通事故，也要留意3C產品耗損。

▍諸事不宜

大暑農民曆為諸事不宜，切忌不宜祭祀、搬家、動土等，以免衰神纏上身。

●大暑開運法

建議食用根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同「暑」，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。