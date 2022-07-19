梁朝偉（左）跟湯唯主演的《色，戒》也將登上串流平台。（CATCHPLAY提供）

由知名導演張藝謀集結巨星劉德華、金城武、章子怡共同主演的經典武俠大片《十面埋伏》即將於7月20日在CATCHPLAY＋獨家上架。故事描述唐代兩大捕頭奉朝廷之命捉拿飛刀門新幫主，過程中結識了1位盲女歌妓，3人因而發展出一段愛恨情仇。

無論是竹林大戰或雪中決鬥，一場場絕美華麗的打鬥場面堪稱視覺饗宴，實力派巨星們能文能武的精采演出亦讓觀眾大飽眼福。然而金城武過往在訪談中卻透露，在拍攝前其實僅練了1個月的基本劍術，完全不知道自己的角色在這場戲中有什麼樣的動作戲，往往是到了拍片當天，動作指導才確認武打動作的編排，而演員們必須現場學習，接著直接上場拍攝。

金城武在《十面埋伏》首度與張藝謀導演合作，他曾在受訪時表示自己被大導演找上讓他受寵若驚，在拍片時更有許多擔心跟顧慮，連古人怎麼說話都怕自己拿捏不好，好在導演總是鼓勵他做得到沒問題，導戲功力更是一流。他說：「導演在現場每次教戲，聽他講話就好像看1部電影在講話，聽他講完之後，你比較知道要做什麼事情，而且他也很會演，會演1次給你看，導演對我的幫助真的很大。」

除了張藝謀導演的《十面埋伏》之外，經典華語電影如王家衛導演的《重慶森林》4K修復版及大導李安的《色，戒》，皆將於7月20日在CATCHPLAY＋影音平台全台獨家上架。