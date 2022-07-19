俄烏戰爭爆發之後，台灣的兵役制度是否要改進引起廣大討論，美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）今天建議，台灣應該要不分男女全民皆兵，役期延長到一年以上，並且確保全體國民都有足夠裝備以嚇阻中國。

針對台灣的防衛策略，艾斯培提出四點建議：台灣應該要增加國防預算，增強不對稱作戰能力，義務兵役訓練能更加精實，進一步回顧並加強後備軍人動員能力。他指出，如果四點都能做到，能向外界發出非常好的自我防衛訊號，而這樣訊號的釋出，會讓美國與盟友對台灣的防衛會更加有信心。

艾斯培特別強調，台灣要增強不對稱作戰能力，男女都要服兵役，並且延長到一年或是以上，同時確保全體國民都有裝備可以嚇阻中國。

艾斯培說，他長期支持美國對台軍售，也支持《台灣關係法》，從90年代起就常參與台灣相關的國案議題討論，「我深信台灣要保衛自己的主權，最關鍵的就是美國對台軍售。」他說，美國有義務提供台灣相關武器與能力自我保衛，這禮拜來台灣與蔡總統及國防部長有深入討論，會將討論成果帶回華府，傳達軍售重要性與迫切性。