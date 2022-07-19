中鋼(2002)與成功大學(成大)周二假中鋼集團總部大樓國際會議廳舉辦「負碳科技氫能冶金共研中心」成立儀式，由中鋼翁朝棟董事長及成大蘇慧貞校長共同簽署MoU，雙方為邁向2050淨零碳排攜手踏出重要的一步。

翁董事長表示，中鋼去(110)年2月在公司治理暨永續委員會下成立「節能減碳及碳中和推動小組」，匯集資源投入減碳工作和技術研發，在衡量公司營運發展和國內再生能源發展規劃下，完成中鋼碳中和路徑擘劃，並積極展開各項行動方案。為達成2050年淨零碳排長期目標，中鋼規劃2項極低碳鋼鐵生產技術，其一是二氧化碳捕捉封存(CCUS)，其二為建立氫基直接還原鐵製程，亦即將鐵礦以綠氫還原成直接還原鐵(DRI)，再投入電爐生產鋼液。成大是中鋼創新技術的長期合作夥伴，在再生能源、CCUS等領域具有前瞻的技術基礎，期許共研中心的成立不僅協助中鋼2025年落實「能效提升」的短程減碳目標，另為2050年碳中和蓄積厚實的研發能量。

蘇校長表示，為解決全球暖化問題、實踐環境永續的目標，成大去年主導建置國內首座負碳排示範工廠，希望藉由科學研發及創新科技為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響力。成大結合中鋼啟動「負碳技術氫能冶金共研中心」，將透過產學合作、人才培育與技術研究，塑造共研中心成為綠色能源與永續產業相關知識與理論的創新基地。

負碳的概念是讓二氧化碳的移除量比排放量多，在技術面以碳捕捉再利用及封存(CCUS)為主，而氫能冶金製程是中鋼淨零排放路徑的關鍵技術，基礎原理係利用氫與氧結合產生水與鐵，進而取代碳排。為了讓與會貴賓及人員對於相關技術領域有所認識，MoU簽署儀式完成後亦邀請澳洲莫納許大學余艾冰特聘教授(Prof.Aibing Yu)、成大能策中心主任林大惠特聘教授、中鋼杜憲文博士及成大陳維新特聘教授共進行4場專題演講。

全球目前已超過130國家宣示要在2050年達成碳中和目標，如何在節能減碳的同時，亦建立起優勢競爭力是各產業關注的重要課題。中鋼積極尋求發展減碳技術的志同道合夥伴，期盼攜手成大在減碳上創造1+1大於2的研發綜效，帶動能源轉型及鋼鐵產業鏈升級，達成低碳煉製綠色鋼材的目標。