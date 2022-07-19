遠東銀(2845)數位金融子品牌BankeeBankee社群銀行宣布首度與專營海外市場的遠智證券攜手合作。透過雙方數位合作模式，共同為高端客戶提供更優質服務，讓客戶一站完成「證券戶、台、外幣數存帳戶」三開戶。

據券商公會統計，2021年全台複委託交易金額突破4.3兆元，複委託有效開戶數逾300萬戶。為滿足高端客戶買賣海外有價證券及複委託服務需求，Bankee社群銀行以BaaS嵌入式金融模式，提供證券商金流與Bankee創新商業介接，一次輕鬆開立三個帳戶。

遠東銀表示，此次合作為客戶帶來三大優勢，一是一站完成「證券戶、台、外幣數存帳戶」三開戶，二是Bankee數存帳戶台幣與外幣皆享有活存高利額度無上限優惠，三是可透過Bankee數存帳戶兌換13種外幣，使資金運用更靈活彈性。

遠東銀指出，客戶可將Bankee台、外幣數存帳戶作為金融商品、證券的調度帳戶，不論是台幣轉外幣、外幣轉外幣，都能聰明運用，並為自己打造「進可攻、退可守」的有利投資理財環境，絕對是客戶投資專用的最佳數位帳戶。

而透過一站式服務，遠智證券客戶無需再到銀行臨櫃開立交割帳戶，只需與遠智證券財富管理顧問電話聯繫，安排到府提供一對一量身打造數位化尊榮服務，一次完成Bankee台、外幣數存帳戶開戶，為客戶省去大量時間，也省去重複填寫紙本開戶資料的麻煩。

遠智證券認為，此舉可提升客戶使用證券平台財富管理的便利性，為偏好海外市場經營，投資海外股票、海外債券等理財商品的客戶，提供更具彈性與效率的客製化差異服務。

遠東銀表示，Bankee社群銀行為開放平台，繼與亞東證券合作，再攜手遠智證券提供一站式三開戶服務，以完善客戶海、內外投資體驗，持續協助證券商數位化發展。同時，也歡迎證券商、新創夥伴、創投業者等前來交流與合作，共創新商業模式，未來共享、共好。