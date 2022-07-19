福壽山農場新賓館預計年底啟用，立委江啟臣19日現勘施工進度。（陳淑娥攝）

福壽山農場賓館每逢旺季供不應求，場方斥資進行賓館興建工程，由於位處高海拔，不僅建築材料運送不易，山上天氣狀況不穩也會影響工程，目前進度已達95.64％。立委江啟臣19日上山勘查表示，為了改善住房問題，他特別爭取3.19經費，興建具有智慧建築標章的綠色環保旅館，屆時可提供62間客房，預計10月啟動營運。

近年來高山旅遊興起，從大梨山地區的武陵農場、福壽山農場，到合歡山、清境農場，中臺灣的高山旅遊逐漸串聯，吸引國內外旅客爭相造訪。然而福壽山農場過去可供住房數僅有62間，不但屋齡老舊，室內設備也已不符現今需求。

江啟臣指出，為了改善住房問題，特別爭取3.19經費，興建具有智慧建築標章的綠色環保旅館，可提供62間客房，預計10月完成驗收，今年底啟動營運。

福壽山農場副場長王仁助表示，感謝江啟臣立委對新建賓館的持續關心，受天候因素、營建市場缺工缺料及辦理變更設計等因素影響工期，目前進度達到95.64％，現正進行內部裝修、水電消防空調配管安裝，預計8月中旬竣工。

江啟臣表示，福壽山農場海拔超過2000公尺，在高山上新建賓館著實不易，不僅建築材料運送不易，山上天氣狀況不穩也會影響工程進行，必須要給予所有工程單位最實質的肯定。此外，目前工程進度已接近尾聲，後續向市府申請使照及試營運前檢測並須如期進行，才能趕上遠近馳名的福壽山楓葉季，提供到訪旅客更舒適完善的住宿服務。