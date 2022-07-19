美吾華(1731)下午舉行法說會，總經理賴育儒說，深耕多年的電商通路開花結果，實體通路也在疫情期間逆勢成長，線上線下雙箭齊發，營運動能充足，另外，今年也斥資逾9億元，將原有的美髮工廠升級，除了落實環保節能外，也搭配自動化智慧倉儲系統，提升產能與品質。

美吾華長期深耕電商通路，落實數位轉型，除了與各大知名平台賣場合作，更自建官網平台通路，具備國內國外銷售能力，賴育儒說，目前已累計銷往14個國家；線下實體通路方面，旗下產品在疫情期間銷量逆勢成長，成長幅度甚至高過合作通路的漲幅，也使得雙方合作更為密切。公司積極深入IG、FB等各大社群平台，與消費者直接對話，強化顧客關係，並即時取得第一手使用反饋，提升消費者對品牌、產品的信賴感與黏著度。

美吾華指出，全球環保意識抬頭，今年也斥資逾9億元，將原有的美髮工廠，升級興建為獲「國際化妝品GMP認證」、「綠建築標章」雙認證的全新化妝品智慧廠房，落實環保節能；此外，新廠也透過搭配自動化智慧倉儲系統，提升產能與品質，在面對變化快速的消費市場，以及因應強大商開能力而出現的商品製造需求。

染髮市場銷售冠軍的美吾髮染髮霜，從青少年到長輩，個別推出適合的產品，包括白染黑的「快速護髮染髮霜」、輕熟齡時尚風的「美吾髮植優」、不須漂就可上色的彩染品牌「卡樂芙」。此外，根據全球權威市調公司凱度KANTAR公布的「2021年消費者指數研究」，美吾華公司洗髮用品已衝到台灣品牌市占第一位。