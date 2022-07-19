追蹤全球低迷的走勢，歐股周二早盤明顯低走；然而法國政府決定以97億歐元(約98.5億美元)完全國有化法國電力(EDF)，以及其它公司樂觀財報表現，讓股市跌勢收窄。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤下跌2.17點或0.52%，為415.46點。歐股此前兩個交易日皆強勁上漲。

周二消息人士指出，歐洲央行(ECB)官員將在周四的會議辯論升息25或是50個基點，以遏制高漲的通膨。讓市場增添升息加速的擔憂。

科技股下跌1.4%；此前彭博報導，稱蘋果計畫明年要減緩人員的招募以及支出的成長，以因應潛在的經濟下行風險。

全球第二大經濟體和最大金屬消費國、中國染疫人數上升，衝擊到市場信心，金屬價格下跌，拖累歐股礦業股下挫1.0%。

法國電力(EDF)大漲15%，暫報11.8歐元；法國政府周二宣布，將以每股12歐元收購EDF，以便完全控制該公司。法國政府的收歸國有動作，使政府可以在能源危機爆發之際，能自由地管理該公司。

在財報公布之後，製藥廠諾華(Novartis)漲0.2%，在倫敦上市的Wise也上漲11.2%。