曾培育梁朝偉、劉德華等天王巨星，堪稱演藝界「黃埔軍校」的香港無線電視（TVB）藝員訓練班，今年首次向中國大陸招生。在錄取的62人中，大陸學員占22人。

據香港文匯網，本屆藝員訓練班與往年不同的是，首次面向大陸、香港及海外學員同步招生及授課。《星島日報》稱，本屆訓練班招募反應熱烈，共有超過2600人報名，其中香港逾1000人，大陸逾1300人，馬來西亞逾300人。最終，香港24人、大陸22人，以及馬來西亞16人被錄取為訓練班學員。

報導稱，TVB節目內容運營總經理曾志偉上任以來，一直積極推動香港與大陸合作，因深感大陸不乏熱愛表演的有志青年，TVB此次擴大藝員訓練班的招生範圍，是希望為各地表演愛好者提供一個展現自我才華，實現演藝夢想的舞台，也期望為香港娛樂圈注入新血。

由於疫情原因，本屆TVB藝員訓練班分別在香港、廣州、馬來西亞三地進行同步線上教學，再進行為期三個月的實習訓練。培訓內容涵蓋演員基礎、劇本和角色理解、演技、肢體運用和舞蹈、正音及語言技巧、妝容造型、武術、主持等演藝專業基礎理論課程及演員德行素質學習。

TVB早在1972年即開設藝員訓練班，每年都向香港娛樂圈輸送大量優質演藝人才，其中不乏實力斐然、遠近馳名的周潤發、梁朝偉、周星馳、劉青雲、劉德華等天王巨星。