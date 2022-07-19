桃園市長選戰升溫，藍綠白參選人積極展開行程互別苗頭，民眾黨桃園市長參選人賴香伶3月將戶籍遷至桃園區，直喊自己是這場選舉最早來的人，不過明日她將二度遷戶籍，落腳客家人口約占7成的楊梅區，租房居住成立三合一服務站，強調要以客家女性身分，打破既有選舉結構。

賴香伶接受本報專訪表示，畢業後首份社運工作在桃園，婚後也居住在此，當時和勞工朋友相處的情景歷歷在目，與桃園情感連結深刻，年初投入選舉至今，許多人鼓勵她，歡迎新的政治文化進入桃園，近期藍綠兩黨人選明朗化，相信前期行走地方會留下痕跡。

「只有我客語講得很順」賴香伶力攻客家人口集中的藍營票倉，強調客家女性身分，與客家鄉親有最直接的連結，溝通毫無阻礙，過去桃園僅2黨競逐，如今新的力量加入，3黨各現母雞帶小雞態勢，她相信既定選舉結構會被打破，呈現有別以往的新競選模式。

目前設籍桃園區的賴香伶，明將遷戶籍至楊梅區，租屋居住外，也設立三合一工作站。她分享，楊梅與她的故鄉三義有共通點，包括客家族群、農業及人文地景，都富有家鄉味，同時也是經濟上尚能負擔的地點。

至於是否擔心出現「跟隨對手腳步」聲音出現，她直言這場選舉「我是最早來桃園的」，3位參選人各有不同原因入籍南桃園，代表大家十分重視客家文化，盼以楊梅為據點「揮軍北上」爭取市民認同。

面對選情漸熱，賴香伶也坦言，資源不足確實有壓力，目前在基層知名度較低，難免影響民調數據，雖公開行程看似少，但實質上與鄉親建立關係才重要，會再加強力道勤跑，光落戶籍還不夠，要居住、瞭解地方，才能讓民眾感覺到願意付出的態度。